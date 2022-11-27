TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 1 - Sivas Belediye Spor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'un 16. haftasında 24Erzincanspor evinde ağırladığı Sivas Belediye Spor ile 1-1 berabere kaldı.
13 Şubat Şehir stadyumunda oynanan karşılaşmayı Süleyman Bahadır, Serdar İla ve Cankut Gönenç üçlüsü yönetti. Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken 37. dakikada Sivas Belediye Spor Furkan Sağman'ın golüyle 1-0 öne geçti. Yediği golün ardından atağa geçen 24Erzincanspor 44'ncü dakikada Maksut Taşkıran'ın attığı golle beraberliği yakaladı. İlk yarı 1-1'lik skorla sona erdi.
Futbolcular soyunma odasına giderken tribünlerde gergin anlar yaşandı. Polisin müdahalesiyle taraftarlar sakinleştirildi.
Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan 24Erzincanspor olurken geliştirdiği atakları gole çevirmedi. Karşılaşmanın duraklama anları nedeniyle 7 dakika uzatmaya giden maç 1-1'lik skorla sona erdi.
24Erzincanspor aldığı 1 puanla ligdeki puanını 23'e çıkararak 15. sırada yer aldı.