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TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 1 - Somaspor: 1

TFF 2.

Lig Beyaz grupta Somaspor'u kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, 1-1'lik skorla berabere kaldı.


Stat: 13 Şubat Şehir Stadı


Hakemler: Mehmet Ali Özer, Selim Şenöz, Mücahid Adem Çelebi


24Erzincanspor: Umut Kaya (dk.46 Hayrullah Mert Akyüz), Birhan Vatansever, Ali Yavuz Kol (dk.61 İbrahim Can Köse), Mete Sevinç, Maksut Taşkıran, İlker Günaslan, Ömer Esenkaya (dk.90 Burak Aydın ?), Yasin Dülger, Yücel Candemir (dk.73 Sinan Akaydın), Enes Yılmaz, Mustafa Batuhan Altıntaş


Somaspor: Muharrem Tunay Meral, Yavuzhan Keleşoğlu (dk.33 Ali Mert Aydın), Kadir Kurt, Oğuzhan Yıldırım, Can Muhammet Vural (dk.67 Emrecan Bulut), Yılmaz Ceylan (dk. 82 Kadir Karış ?) , Yusuf Türk (dk.82 Mücahit Aslan ?), Erdem Aygül (dk.82 Yusuf Tursun ?), Mustafa Şengül, Eray Korkmaz, Kenan Fakılı


Goller: Dk. 12 Mustafa Batuhan Altıntaş (24Erzincanspor), dk. 45 Oğuzhan Yıldırım (Somaspor)


Sarı Kartlar: Yasin Dülger, Birhan Vatansever, Maksut Taşkıran (24Erzincanspor), Ali Mert Aydın, Kadir Kurt, Muharrem Tunay Meral (Somaspor)

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