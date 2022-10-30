TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 2 - Bursaspor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'un 12. haftasında 24Erzincanspor evinde ağırladığı Bursaspor'u maçın ikinci yarısında Maksut Taşkıran'ın attığı iki golle 2-0 yendi. 24Erzincanspor karşılaşmanın ilk yarısında kazandığı penaltıyı gole çeviremedi. 24Erzincanspor Bursaspor karşısında aldığı galibiyetle ligdeki puanını 18'e çıkardı.
Stat: 13 Şubat Şehir
Hakemler: Burak Taşkınsoy, Sedat Etik, Şafak Nalbantoğlu
24Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz, Yunus Emre Çakır (dk.90 Ömer Esenkaya?), Ali Yavuz Kol (dk.90 Yücel Candemir ?), Muhammed Samed Karakoç, Mete Sevinç, Maksut Taşkıran (dk. 86 Birhan Vatansever ?), Sefa Narin, Canberk Dilaver, Yasin Dülger (dk.90 İlker Günaslan ?), Enes Yılmaz, Mustafa Batuhan Altıntaş (dk. 86 Sinan Akaydin ?)
Bursaspor: Deniz Aydın, Abdullah Tazgel (dk. 68 Tuğhan Yıldız), Furkan Emre Ünver, Ozan İsmail Koç (dk.68 Deniz Dirk Knibbe), Hasan Ayaroğlu (dk. 85 Bilal Güney), Berat Altındiş (dk.68 Barış Dalkıran), Ertuğrul Kurtuluş, Kerem Kök, Samet Bozkurt, Mustafa Genç (dk. 85 Eren Tunalı ?), Emre Tepegöz
Goller: Dk. 54, 82 Maksut Taşkıran (24Erzincanspor)
Sarı Kartlar: Ozan İsmail Koç, Hasan Ayaroğlu, Mustafa Genç, Emre Tepegöz (Bursaspor)