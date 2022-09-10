TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 2 - İnegölspor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz grupta İnegölsporu kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, maçı 2-1 kazanarak ligdeki puanını 7'e yükseltti. Karşılaşmanın 43'ncü dakikasında İnegölspordan Ömer Faruk Ermeç kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Stat: 13 Şubat Şehir Stadı
Hakemler: Lütfullah Aslan, Burak Gültek, Mustafa Yüksel
24 Erzincanspor: Umut Kaya, Yunus Emre Çakır, Ali Yavuz Kol (dk. 69 İbrahim Can Köse), Muhammed Samed Karakoç (dk. 80 Birhan Vatansever), Mete Sevinç, Sefa Narin, Canberk Dilaver, Yasin Dülger (dk. 80 Yücel Candemir), Enes Yılmaz, Burak Aydın (dk. 9 Maksut Taşkıran), Mustafa Batuhan Altıntaş (dk.80 Sinan Akaydın)
İnegölspor: Emre Selen, Niyazi Batuhan Salman, Furkan Özyapı, Bahadır Taşdelen (dk. 46 Taylan Özgün), Medeni Bingöl, Emir Özsoy (dk. 68 Kadir Salih), Orhan Aktaş (dk. 68 Hüseyin Solaklı), Hamza Özdemir, Ethem Ercan Pülgir, Umut Sönmez, Ömer Faruk Ermeç
Goller: Dk. 27 Maksut Taşkıran, dk. 57 Canberk Dilaver (24Erzincanspor), dk. 70 Kadir Salih (İnegölspor)
Sarı Kartlar: Ali Yavuz Kol, Umut Kaya, Birhan Vatansever (24Erzincanspor), Hamza Özdemir, Orhan Aktaş (İnegölspor)
Kırmızı Kart: Ömer Faruk Ermeç (İnegölspor)