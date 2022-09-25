TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 2 - Menemen FK: 1

TFF 2.
Lig Beyaz grupta Menemen Futbol Kulübünü kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, maçı 2-1 kazanarak ligdeki puanını 13'e yükseltti.
Stat: 13 Şubat Şehir Stadı
Hakemler: Abdullah Volkan Aydın, Fatih Karatağ, Ferhat Çalar
24 Erzincanspor: Umut Kaya, Yunus Emre Çakır, Ali Yavuz Kol, Muhammed Samed Karakoç, Mete Sevinç, Maksut Taşkıran (dk. 67 Birhan Vatansever), Sefa Narin, Canberk Dilaver, Yasin Dülger (dk. 76 Yücel Candemir), Enes Yılmaz, Mustafa Batuhan Altıntaş (dk. 81 Sinan Akaydın ?)
Menemen FK: Zülküf Özer, Oğuzhan Açıl, Ferhat Çulcuoğlu, Emre Keskin, Ali Özgün, Seçkin Getbay (dk. 65 Oğuzhan Aydoğan), Ömer Şahbaş, Muhammed Enes Yılmaz, Bedirhan Altunbaş (dk. 74 Gençer Cansev), Atalay Gürel (dk. 58 Mertcan Açıkgöz), Kadir Yazıcı (dk. 74 Kerem Paykoç)
Goller: Dk. 42 Muhammed Samed Karakoç, dk. 51 Mustafa Batuhan Altıntaş (24Erzincanspor), dk. 90 +6 Ali Özgün (Menemen FK)
Sarı Kartlar: Mete Sevinç, Batuhan Altıntaş, Yasin Dülger, Canberk Dilaver (24Erzincanspor), Ömer Şahbaş, Gençer Cansev, Muhammed Enes Yılmaz, Kadir Yazıcı (Menemen FK)