TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 2 - Nazilli Belediyespor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz grupta Nazilli Belediyespor'u kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, maçı 2-0 kazanarak ligdeki puanını 44'e yükseltti.
Stat: 13 Şubat Şehir Stadı
Hakemler: Doğu Yılmaz, Bülent Korkmaz, Zafer Gayretli
24 Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz, Ali Yavuz Kol (dk. 64 Şahin Fıstıkçı), Muhammed Samed Karakoç, Mete Sevinç, Maksut Taşkıran (dk. 75 Atamer Bilgin), Sefa Narin, Ömer Esenkaya, Canberk Dilaver, Yasin Dülger(dk. 90 İbrahim Can Köse), Yücel Candemir, M. Batuhan Altıntaş (dk. 75 Sinan Akaydın)
Nazilli Belediyespor: Zekeriya Topayan, Furkan Apaydın, Mert Özyıldırım (dk. 83 Polat Abay), Nuh Aşkın (dk. 41 Mehmet Ersavaş), Mert Estik, Şükrü Kaan Kılıçaslan (dk. 61 Anıl Arıcıoğlu), Nurettin Çağlar, Alim Harlak, Emre Toptan, Hakkı Can Aksu, Bertuğ Bayar,
Goller: Dk. 8 Ömer Esenkaya, dk. 71 Maksut Taşkıran (24Erzincanspor)
Sarı Kartlar: Mete Sevinç, M. Batuhan Altıntaş (24 Erzincanspor), Furkan Apaydın, Mert Özyıldırım (Nazilli Belediyespor)
Kırmızı Kart: Dk. 90+3 Yücel Candemir (24 Erzincanspor)