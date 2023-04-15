TFF 2. Lig: 24Erzincanspor:3 - Afyonspor:1

TFF 2.
Lig Beyaz grupta Afyonspor'u kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, maçı 3-1 kazanarak ligdeki puanını 47'ye yükseltti.
Stat: 13 Şubat Şehir Stadı
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Çağlar Demirkıran, Mehmet Özer,
24 Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz, Yunus Emre Çakır, Sinan Akaydın (dk. 67 Batuhan Altıntaş), Şahin Fıstıkcı (dk. 75 İbrahim Can Köse), Mete Sevinç, Maksut Taşkıran(dk. 75 Atamer Bilgin), İlker Günaslan, Sefa Narin, Yasin Dülger (dk. 67 Yücel Candemir), Enes Yılmaz, Burak Aydın (dk. 57 Samed Karakoç),
Afyonspor: Anıl Atağ, Alper Tursun, Mete Yıldız, Eren Tokat, Kaan Baysal, İlke Tankul, Olcay Şahan, H. Atakan Üner (dk. 78 Uygar Mert Zeybek), Mustafa Erkasap (dk. 56 Eray Akar), Muhammed Mustafa Özbay (dk. 78 İsmail Hakkı Doğan), M. Mahmut Emir,
Goller: Dk. 50 Sefa Narin, dk. 73 Maksut Taşkıran, dk. 90+6 Samed Karakoç (24Erzincanspor), dk. 64 Olcay Şahan (Afyonspor)
Sarı Kartlar: Şahin Fıstıkcı (24Erzincanspor)