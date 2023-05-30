TFF 2. Lig play-off: 24Erzincanspor: 2 - Esenler Erokspor: 1

off 2.
tur ilk karşılaşmasında Esenler Erokspor'u kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, 2-1'lik skorla kazanarak 1. Lig yolunda önemli adım attı.
Stat: 13 Şubat Şehir Stadı
Hakemler: Burak Pakkan, Hakan Karabalcık, Anıl Usta
24Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz, Ali Yavuz Kol (dk. 69 İbrahim Can Köse), Muhammed Samed Karakoç, Mete Sevinç Maksut Taşkıran (dk. 76 Burak Aydın), İlker Günaslan (dk. 86 Sinan Akaydın), Sefa Narin, Ömer Esenkaya, Yasin Dülger(dk. 86 Yunus Emre Çakır), Enes Yılmaz, Mustafa Batuhan Altıntaş (dk. 69 Şahin Fıstıkcı)
Esenler Erokspor: Akın Alkan, Sertaç Çam, Cenk Doğan, Abdurrahman Emir Alagöz, Alper Kahraman (dk. 70 Serdar Deliktaş), Berk İsmail Ünsal(dk. 83 Serhat Baştan), Onur Eriş (dk. 86 Muharrem Öner), Serdar Cansu, Sakıb Aytaç, Yusuf Akyel, Burak Kavlak
Goller: Mustafa Batuhan Altıntaş (dk. 55, Dk. 67) (24Erzincanspor) Sertaç Çam (dk. 80) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Yasin Dülger, Ali Yavuz Kol, İlker Günaslan, Burak Aydın (24Erzincanspor), Cenk Doğan, Serdar Deliktaş (Esenler Erokspor)