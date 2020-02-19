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TFF 3. Lig: Erzincanspor: 6 - Şile Yıldızspor: 2

TFF 3.

Lig 1. Grupta mücadele eden Erzincanspor kendi evinde karşılaştığı Şile Yıldızspor'u 6-2 yendi.


Stat: Erzincan Müstakil Atletizm Pisti


Hakemler: Tayfun Sarı, Sedat Bayrak, Mustafa Burak


Erzincanspor: Süleyman Kasap, Yusuf Orhan, Yunus Emre Çakır, Hüseyin Rüzgar, Tugay Kırcalı, Abdurrahman Canlı, Erdi Kasapoğlu (Ayhan Gürbüz dk. 57), Muhammed Demirci (Burak Aydın dk. 71), Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Hasan Kaya, Mustafa Ethem Erboğa (Uğurcan Bekçi dk. 78)


Şile Yıldızspor: Alptekin Teytey, Semih Ergül, Tahsin Hacımustafaoğlu (Burak Göksel dk. 80), Mehmet İncebacak (Ozan Altuntaş dk. 45), Şamil Başaran, Mürsel Civelek, Alper Yıldız, Burak Balaban, Aytürk Halil Hocaoğlu, Murat Türkkan (Mehmet Kalkan dk. 45), İbrahim Can Köse


Goller: Mustafa Ethem Erboğa (dk. 6-24), Yusuf Orhan (dk. 31), Hasan Kaya (dk. 39), Muhammed Kerem Aktürkoğlu (dk. 61-84) (Erzincanspor), Semih Ergül (dk. 22), Ozan Altuntaş (dk. 50) (Ozan Altuntaş)


Sarı Kartlar: Hüseyin Rüzgar, Muhammed Demirci (Erzincanspor), Ozan Altuntaş (Şile Yıldızspor)

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