TFF Misli.com 2. Lig: 24 Erzincanspor: 2 - Kahramanmaraşspor: 1

TFF Misli.
com 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden 24 Erzincanspor, ligin 2. haftasında sahasında Kahramanmaraşspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Müstakil Atletizm Pisti Sahası
Hakemler: Levent Balcı, Barış Sun, Güner Mumcu Taştan
24Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz, Abdullah Balıkuv, Niyazi Batuhan Salman, Muhammed Samed Karakoç (Abdulkadir Özgen), Uğurcan Bekçi (Sabrican Vural dk. 65), Mustafa Ethem Erdoğan (Yunus Emre Çakır dk.82 ?), Hakan Demir (Ahmet Kaan Ergün dk. 65), Oğuz Özden, Mümin Talip Pazarlı, Rıdvan Türker, Sefa Akgün
Kahramanmaraşspor: Murat Hocaoğlu, Erdi Bakırcı, Hüseyin Cihan Avcu (Eren Nergiz dk.85?), Ahmet Kaan Ergün, Recep Türköz, Emin Altunay, Erdem Koçal, Kadir Kağan Özdemir, Ali Alperen Erdoğan, Yakup Ramazan Zorlu, Orhan Evci (Selahattin Öztürk dk.34)
Goller: Emin Altunay (dk.7 Kahramanmaraşspor), Mustafa Ethem Erdoğan (dk 40), Sabrican Vural (dk.75 24Erzincanspor)
Sarı kartlar: Hüseyin Cihan Avcu, Yakup Ramazan Zorlu (Kahramanmaraşspor), Oğuz Öden, (24Erzincanspor)
Kırmızı Kart: Oğuz Öden, (24Erzincanspor)