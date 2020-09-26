İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF Misli.com 2. Lig: 24 Erzincanspor: 2 - Kahramanmaraşspor: 1

TFF Misli.

com 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden 24 Erzincanspor, ligin 2. haftasında sahasında Kahramanmaraşspor'u 2-1 mağlup etti.



Stat: Müstakil Atletizm Pisti Sahası



Hakemler: Levent Balcı, Barış Sun, Güner Mumcu Taştan



24Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz, Abdullah Balıkuv, Niyazi Batuhan Salman, Muhammed Samed Karakoç (Abdulkadir Özgen), Uğurcan Bekçi (Sabrican Vural dk. 65), Mustafa Ethem Erdoğan (Yunus Emre Çakır dk.82 ?), Hakan Demir (Ahmet Kaan Ergün dk. 65), Oğuz Özden, Mümin Talip Pazarlı, Rıdvan Türker, Sefa Akgün



Kahramanmaraşspor: Murat Hocaoğlu, Erdi Bakırcı, Hüseyin Cihan Avcu (Eren Nergiz dk.85?), Ahmet Kaan Ergün, Recep Türköz, Emin Altunay, Erdem Koçal, Kadir Kağan Özdemir, Ali Alperen Erdoğan, Yakup Ramazan Zorlu, Orhan Evci (Selahattin Öztürk dk.34)



Goller: Emin Altunay (dk.7 Kahramanmaraşspor), Mustafa Ethem Erdoğan (dk 40), Sabrican Vural (dk.75 24Erzincanspor)



Sarı kartlar: Hüseyin Cihan Avcu, Yakup Ramazan Zorlu (Kahramanmaraşspor), Oğuz Öden, (24Erzincanspor)



Kırmızı Kart: Oğuz Öden, (24Erzincanspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.