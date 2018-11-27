Tıbbi atık depolama tesisi yakında hizmete girecek

Yap işlet devret modeli ile hayata geçirilmesi planlanan proje kısa bir süre içerisinde hizmete sunulacak. Kurulan sistem ile gerek tıbbî atıkların miktarı ve gerekse de çöp kovaların içerisindeki tıbbî atıklar sağlıklı bir şekilde denetlenebilecek, izlenebilecek ve kayıt altına alınabilecek. Tesise gelen tıbbi atıklar ısıl işlem uygulanarak steril hale getirilip imha edilmek üzere katı atık depolama tesisine gönderilecek ve çevre ve insan sağılığı açısından büyük bir problem ortadan kalkacak.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Konu ile yaptığı açıklamada, “Belediyemiz sınırları içerisinde 1 yılda oluşan tıbbi atık miktarı yaklaşık 110 ton civarındadır. Bu atıkların miktarının az olması tehlikenin az olması anlamına gelmiyor. Tıbbi atıklar yüksek oranda risk taşıyan bir atık grubu. Bu atıklar çok miktarda tehlikeli madde içererek, sağlık personeli, hastalar, toplum sağlığı ve çevre açısından büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Tıbbi atıklar enfekte olmalarının yanı sıra tehlikeli kimyasallar, ilaçlar, toksinler, radyoaktif maddeler, gibi tehlikeli maddeleri de içermektedirler. İstiyoruz ki şehrimizde insan sağlığı açısından risk taşıyan hiçbir etken kalmasın. Şehrimiz için gereken ne varsa yapıyoruz her şey Erzincan İçin. Tesisimiz Erzincan'ımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.