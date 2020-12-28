İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TİF Başkanı Subaşı, Dumanlı Tabiat Parkını ziyaret etti

Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, Dumanlı Tabiat Parkını ziyaret etti.


Subaşı, izci liderleri ile Dumanlı Tabiat Parkını ziyaret ederek kurulacak olan kamp alanında incelemelerde bulundu.


Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dincer Subaşı'ya eşlik etti. Kaymakam Eyüp Kaykaç'tan Dumanlı Tabiat Parkı hakkında bilgiler alan Subaşı, kurulması planlanan izcilik kampları ve diğer etkinlikler hakkında izci liderleri ile görüş alışverişinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.