Tıp Fakültesi ile kalite toplantısı yapıldı

Kalite birim elamanı Öğr. Gör. Nursel Kuyrukluyıldız tarafından yapılan sunumda, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. A. Ercan Ekinci ve kalite koordinatörlüğü üyeleri, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Mecid Kantarcı, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Tıp Kakültesi Öğretim üyeleri ve personelinin yansıra araştırma görevlileri ve öğrenci temsilcileri yer aldı.

Toplantıda kalite güvence sistemi ve kalite faaliyetleri konusunda bilgilendirilme yapılarak anket sonuçlarından elde edilen geri bildirimler doğrultusunda yapılacak olan iyileştirme faaliyetleri görüşüldü.