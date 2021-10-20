Tıp Fakültesinin duvarlarında Erzincan'ın tıp tarihi yeniden gün yüzüne çıktı

EBYÜ Tıp Fakültesi'nde 72'si yabancı yaklaşık 690 öğrencisiyle eğitimlerine devam ediyor. Fakültenin sınıf koridorlarında asırlar öncesine ait Erzincan'da yapılan sağlık hizmetleri araştırılarak fotoğraflar ile tarihi yaşatılıyor.

EBYÜ Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı Başkan Vekili Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Erhan, sağlık hizmetlerinde Erzincan'ın tarihini anlattı. Erhan, arşiv vesikalarından toparladığı fotoğraflar ve bilgiler ile fakültenin duvarlarında adeta tarihi yaşatıyor. Sağlık alanında dünya çapında çalışmalar olduğunu belirten Erhan, Erzincan'da 1. Dünya Savaşı sıralarında çıkan tifüs salgını ile mücadelede ilk aşılama çalışmasının yapıldığını ve bulunan aşı sayesinde insanların hayatlarının kurtarıldığını söyledi.

EBYÜ Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı Başkan Vekili Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Erhan Osmanlı'nın da Erzincan'a sağlık alanında çok önem verdiğine değinerek, “Üniversitemizin Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Akpınar ile Erzincan'da dünya çapında çalışmalar olduğunu, arşiv vesikalarından gün yüzüne çıkardık. Özellikle 1. Dünya Harbi Kafkas Cephesi'nde salgın hastalıklarla mücadele edilirken dünyada ilk defa tifüs aşılaması üzerine çalışmalar yapıldı, bir tanesi Dr. Hamdi Suat Aknar tarafından. O zamanın en önemli, prestijli dergilerinden bir tanesi Ceride-i Tıbbiye-i Askeriye dergisinde yayınlanan 1917 yılında dünyadaki ilk tifüs aşısı örneğidir. Daha mikroorganizma keşfedilmeden biz burada aşılama tedavisi ile insanlara hayatını kurtardık, aynen bugün olduğu gibi. Bugün biliyorsunuz korona virüs dolayısıyla çok aşılama çalışmaları yapılıyor. Çünkü tek çare o. insanların korunması haricinde insan hayatını kurtarıyor. O zamanda yüzde 50-70 olan ölüm oranını yüzde 2'lere düşürüldü. Bu aşılama faaliyeti o kadar önemli bir çalışma. Kafkas cephesinde Almanya yardımda bulunmak için bir Kızılhaç Sağlık Ekibi gönderdi. Gönderilen 4 hekimlerden, Dr. Paul Neukirch Erzincan'da Salmonella Paratifo C hastalığı keşfetti ve dünyada ilk defa bulduğu mikroba Bacillus Erzincan ismini verdi. 1917 yılında yine iki tane Alman dergisi bir tane Türk dergisinde yayınlandı. O da yine Erzincan'da yapılan çalışmalara örnek önemli bir makaledir. Erzincan Askeri Hastanesinin Erzincan'a çok büyük katkıları var. Bu da Osmanlı'nın Erzincan'a verdiği önemle alakalı, çünkü Osmanlı çoğu yerde doğru dürüst hastanesi yokken Erzincan'da 1893 yılında yeni hastane binaları yaptırdı. 500 yataklı ve 50'ye yakın doktorun çalıştığı, o yokluk zamanında burada donanımlı bir askeri tesis kurdular. Bu askeri tesis daha sonra özellikle 1. Dünya Savaşı'nda çok büyük görevler üstlendi. Kafkas cephesinde yaralılara büyük imkân sağladı ve daha sonra da bu çalışmalarla da alt yapı oluşturdu.” diye konuştu.