Tır ile çarpışan otomobildeki sürücü öldü

Erzincan’da tır ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Erzincan'da tır ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Erzincan Yaylabaşı Alsancak Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Halil Şenkalp idaresinde 24 DP 827 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, karşı istikametten gelen 24 AAE 472 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsü Halil Şenkalp'in aracında sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi. Şenkalp'in cansız bedeni İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak, hastane morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.