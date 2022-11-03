Tırın motorunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Olay Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan geçidi kaçış rampası mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen 42 CMR 59 plakalı tırın motor bölümünden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durum itfaiye ekiplerine bildirilirken bir yandan da vatandaşlar kendi imkanlarıyla söndürmeyi denedi. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiklerinde sürücünün yangın söndürme tüpü sayesinde yangına müdahale ettiğini ve söndürdüğünü gördü. Yangının tekrar çıkma tehlikesine karşı Çukurkuyu müfrezesinde görevli itfaiye erleri gerekli güvenlik önlemleri aldı.

Çıkan yangında tırın motorunda maddi hasar meydana geldi.