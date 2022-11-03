İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tırın motorunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Erzincan-Sivas kara yolunda seyir halinde ki tırın motorundan çıkan yangın sürücüsü tarafından büyümeden söndürüldü.


Olay Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan geçidi kaçış rampası mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen 42 CMR 59 plakalı tırın motor bölümünden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durum itfaiye ekiplerine bildirilirken bir yandan da vatandaşlar kendi imkanlarıyla söndürmeyi denedi. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiklerinde sürücünün yangın söndürme tüpü sayesinde yangına müdahale ettiğini ve söndürdüğünü gördü. Yangının tekrar çıkma tehlikesine karşı Çukurkuyu müfrezesinde görevli itfaiye erleri gerekli güvenlik önlemleri aldı.


Çıkan yangında tırın motorunda maddi hasar meydana geldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.