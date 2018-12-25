İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tiyatro Kulübü “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyununu sahneledi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tiyatro Kulübü tarafından Haldun Taner’in yazdığı bir hiciv, bir ortaoyunu olan “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım “ tiyatro oyunu bir kez daha tiyatro severlerle buluştu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tiyatro Kulübü tarafından Haldun Taner'in yazdığı bir hiciv, bir ortaoyunu olan “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım “ tiyatro oyunu bir kez daha tiyatro severlerle buluştu.


Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde sergilenen oyunun galasına Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Üniversite Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Özel, Prof. Dr. Ergün Topal, Prof. Dr. Ahmet Uğur Nalcıoğlu, çok sayıda davetli ve öğrencinin yanı sıra tiyatro sanatçısı Ali Düşenkalkar da onur konuğu olarak katıldı.


Yönetmenliğini Şerif Yurt, Akademik Danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Serap Uzuner Yurt, ışık tasarımını Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Murat Yayla' nın yaptığı oyunda çok sayıda öğrenci görev aldı. Onur konuğu tiyatro sanatçısı Ali Düşenkalkar provalarda oyunculara destek olmasının yanı sıra kulüp üyeleri ile oyunculuk üzerine atölye çalışması da yaptı.


İzleyiciler tarafından büyük beğeni toplayan oyunun sonunda oyuna destek veren onur konuğu Ali Düşenkalkar ve ışık tasarımcısı Murat Yayla'ya katkılarından dolayı çiçek takdim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.