Tiyatro Kulübü “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyununu sahneledi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tiyatro Kulübü tarafından Haldun Taner'in yazdığı bir hiciv, bir ortaoyunu olan “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım “ tiyatro oyunu bir kez daha tiyatro severlerle buluştu.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde sergilenen oyunun galasına Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Üniversite Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Özel, Prof. Dr. Ergün Topal, Prof. Dr. Ahmet Uğur Nalcıoğlu, çok sayıda davetli ve öğrencinin yanı sıra tiyatro sanatçısı Ali Düşenkalkar da onur konuğu olarak katıldı.

Yönetmenliğini Şerif Yurt, Akademik Danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Serap Uzuner Yurt, ışık tasarımını Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Murat Yayla' nın yaptığı oyunda çok sayıda öğrenci görev aldı. Onur konuğu tiyatro sanatçısı Ali Düşenkalkar provalarda oyunculara destek olmasının yanı sıra kulüp üyeleri ile oyunculuk üzerine atölye çalışması da yaptı.

İzleyiciler tarafından büyük beğeni toplayan oyunun sonunda oyuna destek veren onur konuğu Ali Düşenkalkar ve ışık tasarımcısı Murat Yayla'ya katkılarından dolayı çiçek takdim edildi.