İhlas Haber Ajansı

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Toplam ciro yıllık yüzde 59,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Ciro Endeksleri verisini paylaştı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Mart ayında yıllık yüzde 59,4 arttı.


Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 42,4, inşaat ciro endeksi yüzde 105,0, ticaret ciro endeksi yüzde 66,1, hizmet ciro endeksi yüzde 67,5 arttı.


“Toplam ciro aylık yüzde 4,1 arttı”


Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Mart ayında aylık yüzde 4,1 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,1, inşaat ciro endeksi yüzde 3,1, ticaret ciro endeksi yüzde 4,5, hizmet ciro endeksi yüzde 1,0 arttı.

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