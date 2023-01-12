İhlas Haber Ajansı

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Toplam ciro yıllık yüzde 99,7 arttı

Ciro endeksi, 2022 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 99,7 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Kasım ayı Ciro Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 99,7 arttı.


Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Kasım ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 91,6, inşaat ciro endeksi yüzde 96,9, ticaret ciro endeksi yüzde 98,1, hizmet ciro endeksi yüzde 127,2 arttı.


Toplam ciro aylık yüzde 1,6 arttı


Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2022 yılı Kasım ayında aylık yüzde 1,6 arttı.


Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Kasım ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,2, inşaat ciro endeksi yüzde 2,6, ticaret ciro endeksi yüzde 1,0, hizmet ciro endeksi yüzde 2,1 arttı.

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