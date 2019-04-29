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Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerinden kene uyarısı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde, Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri ilkbaharda artan kene tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri ilkbaharda artan kene tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.


Bazı kene türlerinin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına neden olduğu bildirilirken, konu ile olarak video sunumları yapılarak afiş ve broşürler dağıtıldı.


Tercan Toplum Sağlığı hekimleri ve hemşire ve ebeler kırsal mahallelere giderken, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı konusunda vatandaşları bilgilendirmeye başladı.


Konu ile ilgili olarak çok sayıda broşür hazırlandığını anlatan Toplum Sağlığı Sorumlu Hekimi Dr. Anıl Cankurt, “Ekiplerimiz halkı bilgilendirmek için İlçe Merkezi ile birlikte 2 belde, 60 köy, 23 okul mahalle mahalle geziyor. Halk Sağlığı Müdürlüğünün Sağlıklı Yaşam Araçlarından da destek alarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında görüntülü sunum ve anlatım yapılıyor. Ayrıca konu ile ilgili olarak bin broşür,800 adet afiş ve broşür dağıtılmıştır ” dedi.

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