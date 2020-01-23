İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Toprak damlı evlerde yaşayan vatandaşlar baca küreme işine koyuldu

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte toprak damlı evlerde yaşayan vatandaşlar sabah saatlerinde baca küreme işine koyuldu.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte toprak damlı evlerde yaşayan vatandaşlar sabah saatlerinde baca küreme işine koyuldu.


Erzincan merkezinde bahardan kalma günler yaşanırken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Munzur Dağı'nın altındaki Çağlayan Beldesi ve köylerinde yağan karla birlikte zemin ve örtü beyaza büründü. Kar yağışı kimine eğlence kimine çile oldu. Yollarda oluşan buzlanma dolayısıyla araçlarını kaydıran bazı sürücüler maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kar yağışıyla birlikte toprak damlı evlerde yaşayan vatandaşlar da sabah saatlerinde baca küreme işine koyuldu.


Kışın yüksek kesimlerde zor geçtiğini belirten Ali Demir, “Evin damı kardan dolayı akmasın diye küreme işi yapıyorum. Maddi durumumuz iyi olmadığı için mecburen toprak damlı evde yaşıyoruz. Böyle olunca da her kış bacalardaki karı sürekli kürüyoruz” dedi.


Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin aralıklı kar yağışı etkisi altına gireceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.