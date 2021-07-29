Trafik kazasında yaralanan genç kız hastanede hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan genç kız yaşamını yitirdi.

Kaza, Erzincan - Erzurum kara yolu Kargın Beldesi yakınlarında M.A.N. idaresindeki 34 BKM 402 plakalı otomobilin, aynı yönde seyreden A.F.S'nin kullandığı 24 FU 689 plakalı traktöre arkadan çarpması sonucu otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken traktör sürücüsüyle birlikte 5 kişide yaralanmıştı. Yaralılar önce Tercan Devlet Hastanesine ardından da Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yoğun bakım servisine yatırılan Bera Şimşek (19), yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi ve meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Hayatını kaybeden genç kız Aksaray'da toprağa verilecek.