İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Trafik polisinden kaplumbağaya yardım eli

Erzincan’da devriye görevi yapan trafik ekibi, kara yolunda bulunan kaplumbağaya yardım eli uzatarak ezilmekten kurtardı.

Erzincan'da devriye görevi yapan trafik ekibi, kara yolunda bulunan kaplumbağaya yardım eli uzatarak ezilmekten kurtardı.


Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Sivas karayolu Yalnızbağ mevkiinde devriye görevi esnasında yolun kenarında duran kaplumbağayı fark etti. Trafik polisleri duyarlılık göstererek yol kenarından karşıya geçmek isteyen kaplumbağayı alarak araziye bıraktı. Yoldaki kaplumbağayı ezilmekten kurtaran polislerin örnek davranışı seyir halindeki sürücüler tarafından takdir topladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.