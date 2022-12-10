Trafikte güvenliği sağlamak için yapılan kavşak sosyal medyayı ikiye böldü

Erzincan'da belediye tarafından trafikte güvenliği sağlamak için Yunus Emre Mahallesi KYK yurtları ile 1400'ncü sokağın kesiştiği noktada yapımı tamamlanan kavşak sosyal medyayı ikiye böldü.

Konuya ilişkin Erzincan Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede; “Belediyemiz tarafından, Yunus Emre Mahallesinde KYK yurtları ile 1400'ncü sokağın kesiştiği noktada, kontrolsüz kavşak olan yerde trafik güvenliği için gerçekleştirilen kavşak yapım çalışması tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Trafik akışını rahatlatmak, araç sürücülerinin ve vatandaşların güvenliğini sağlamak üzere yapılan çalışmalar çerçevesinde, Yunus Emre Mahallesinde KYK yurtları ile 1400'ncü sokağın kesiştiği noktada yeni bir kavşak yapıldı” ifadelerine yer verildi.

Sosyal medya üzerinden yapılan bilgilendirmede Belediye Başkanı Bekir Aksun açıklamasına yer verilerek, “Erzincan için çalışmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz şehrimizde araç trafiklerinin yoğun olarak yaşandığı yerlerde kavşak yapım çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Bu çerçevede Yunus Emre Mahallesinde KYK yurtları ile 1400'ncü sokağın kesiştiği noktada yeni bir kavşak yapılarak kullanıma sunuldu. Vatandaşlarımıza hayırlı kullanımlar diliyorum. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek.” dediği kaydedildi.

Görselleriyle birlikte yapılan sosyal medya paylaşımının ardından paylaşıma yorum yazan vatandaşlar ise ikiye bölündü.

Kimi vatandaşın beğendiği çoğunluğun ise beğenmediği ayrı ayrı yorumlar şöyle oldu:

- Bir sürü ışıksız kavşak var. Birçok kavşağa ışık şart.

- Çok mükemmel bir kavşak olmuş, acile giden yola böyle bir kavşak cidden mühendislik harikası yapım başkanım. Size kimse bilgi vermedi mi acaba burayı kendi kafalarına göre mi yaptılar. Yapan arkadaşlar hastaneye yakın bir yola böyle bir kavşak geniş olan yolu daraltmak.

- O kadar belediye işçileri oturmaktan sıkıldı onun için kavşaklarda uğraştırıyorlar.

- Günlük kullandığımız yol. Korkuyoruz geçmeye. Eski halini beğenmiyorduk bu daha da berbat olmuş. İnşallah mesajı okur dikkate alırsınız.

- Çok saçma sapan bir çalışma olmuş.

- Kışın bu kavşak ta çok kaza var. Sanayi çok pahalı çok

- Demedi demeyin burada çok kaza olur. Sonra sinyalizasyon yapılması gerekecek ama nasıl olacak.

- Labirent gibi kavşak olmuş sağa bak sola bak sağa bak sola bak o ara biri zaten gelip şak diye vurur.

- 6 yol kavşağı. Eski hali çok tehlikeliydi. Araçla sürerken önümde bir kavşak var mı yok mu belli değildi.

- Önce yazdığımız şikayeti dikkate alın.