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Traktör lastiğinin patlama anı kamerada

Erzincan’da bir oto lastik tamircisinde şişirilen traktör lastiği büyük bir gürültüyle patladı.

Erzincan'da bir oto lastik tamircisinde şişirilen traktör lastiği büyük bir gürültüyle patladı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o onlarda; patlamayla ortaya çıkan basınç ve savrulan lastik, bir kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.


Erzincan eski Sanayi Sitesinde bulunan bir lastikçide tamir edilen traktör lastiğinin hava basıncı tamamlanmak istedi. Traktör lastiğine kompresör ile hava basılmaya başlandı. Bu sırada hava basıncı fazla gelince lastik bir anda patladı. Patlama ile birlikte yere savrulan tamirci, kısa bir süre şok yaşadı. Çıkan basınç ve savrulan lastik, lastik tamircisinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Olay güvenlik kamerasına da yansıdı.

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