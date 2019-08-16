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Traktör uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Erzincan’da traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, bugün öğle saatlerinde Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Karacalar Köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.A., idaresindeki traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçtu. Kazada yaralanan iki kişi AFAD ekipleri tarafından uçurumdan yukarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.


Jandarma ekipleri kaza mahalinde incelemede bulundu. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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