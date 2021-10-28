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Traktörle şarampole uçan sürücü öldü

Erzincan’da traktörle şarampole uçan sürücü hayatını kaybetti.

Erzincan'da traktörle şarampole uçan sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, bugün saat 11. 30 sıralarında Erzincan - Gümüşhane kara yolu üzeri Yanlızbağ Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye mazot aldıktan sonra 27 AC 717 plakalı traktörle mahalleye dönen Remzi Yıldırım (63), direksiyon hâkimiyetini kaybederek şarampole uçtu.


Kazada, Remzi Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucu ceset hastane morguna kaldırıldı.

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