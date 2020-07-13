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Traktörün altında kalarak can veren Sarak, son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde dereye devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Kemal Sarak, son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dereye devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Kemal Sarak, son yolculuğuna uğurlandı.


Önceki gün Refahiye'nin Onurlu köyü Kiliseardı mevkiinde meydana gelen kazada, Kemal Sarak idaresindeki traktör, ot biçerken tarla kenarındaki dereye uçtu. Traktörün altında kalan Sarak, olay yerinde hayatını kaybetti. Ceset, AFAD ekipleri tarafından traktörün altından çıkarıldı.


Hastane morgundan alınan Kemal Sarak'ın cenazesi Onurlu (Hamperi) köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.


Cenaze namazına AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın yanısıra akrabaları, köy halkı katıldı.

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