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Traktörün römorkuna çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı

Erzincan’da düğün dönüşü traktörün römorkuna çarpan otomobil hurdaya döndü.

Erzincan'da düğün dönüşü traktörün römorkuna çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada 4'ü ağır 5 kişi yaralandı.



Kaza, bugün gece saatlerinde Çağlayan yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Bal idaresindeki 24 DD 054 plakalı otomobil, önünde seyreden Yaşar Polat yönetimindeki 24 FC 638 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Otomobilin ön kısmı tamamen hurdaya dönerken araçta sıkışan yaralılar AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü Ali Bal, eşi Sibel Bal ve çocukları Umay, Ege ile Irmak Bal, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan dördünün hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Jandarma ekipleri kaza mahallinde incelemede bulunurken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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