Erzincan'da oynanan TFF 2. Lig karşılaşmasının 90. dakikasında tribünde kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 18. haftasında 24Erzincanspor evinde Erokspor ile karşılaştı. İlk yarısı 1- 0 24Erzincanspor'un üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısının uzatma dakikalarında (90+5) Erokspor golü bularak skoru 1-1'e getirdi ve maç bu sonuçla sona erdi.

Maçın son anlarında heyecan dorukta iken tribünde 24Erzincansporlu taraftar T.E. (67) kalp krizi geçirdi. Olay yerine hemen sağlık ekipleri çağrılarak tribünde kalp krizi geçiren taraftara müdahale edildi. Ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan taraftar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.