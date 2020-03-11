TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması düzenlenecek

2020 yılında sekizinci kez düzenlenecek olan yarışma; Akıllı Şehirler ve Ulaşım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Eğitim, Enerji ve Çevre, Gıda ve Tarım, Makine İmalatı ve Otomotiv, Sağlık, Savunma, Uzay ve Havacılık, Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik kategorilerinde olacak.

Yarışmaya başvuru 16 Mart 2020 tarihinde son bulacak. Başvurular e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden alınacak.

Yarışmayla ilgili, “Yeni TÜBİTAK olarak ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile milli teknoloji hamlesine ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla destekleyici ve teşvik edici programlar ile etkinlikler yürütüyoruz. Bu amaç çerçevesinde her yıl üniversite öğrencilerimize yönelik 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarını düzenlemekteyiz. Bu yarışmaların temel amacı, gençlerimizi düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamaktır. Sahip olduğunuz özgün fikirlerin bu yıl sizler için belirlediğimiz temalar ile ilişkilendirilmesini araştırma projesine dönüştürmenizi beklemekteyiz. Yarışma sonunda verilen ödüller bu yarışmanın amacı değil, siz değerli öğrencilerimizi bilimsel çalışma yapmaya motive eden bir araçtır. Sevgili gençler en önemli ödül sizlerin bu süreçteki kazanımlarınızdır. Siz değerli öğrencilerimizi bilime açılan heyecan dolu bu etkinliklere katılmaya davet ediyoruz.“ denildi.