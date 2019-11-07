TÜBİTAK ARDEB Proje Seminerinin ikincisi yapıldı

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Genel Fizik Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Çağrı Çırak tarafından sunulan seminere Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Uysal, KÜSİ Erzincan İl Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Güneş, KÜSİ Erzincan Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Temsilcisi Osman Karahan ve öğretim elemanları katıldı.

Seminerde proje başvurusu yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgiler aktarılarak katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi.