TÜBİTAK Bilim Fuarları Sergi açılışları başladı

Erzincan'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı sergi açılışları başladı.

Munzur Ortaokulu ve Cumhuriyet Ortaokulundaki açılışlar İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışlara katılan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “4006-Bilim Fuarı Destekleme Programında temel amaç, oluşturulacak fuar ile katılımcıların gerçek zamanlı proje geliştirmelerini, mevcut projeler kapsamında çalışmalarını ve yaparak yaşayarak öğrenmelerini destekleyecek ortamlar sunmaktır.

4006 Bilim fuarları destekleme programı kapsamında 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı kurumlarının 10.000 öğretmen başına düşen proje başvurusu ve kabul sayılarının illere göre dağılımında Erzincan Türkiye'de ikinci sırada yer almaktadır. İlimizde 46 projemiz desteklenmeye hak kazanmış ve TÜBİTAK tarafından projeler için 276 bin TL bütçe tahsis edilmiştir” dedi.

Bu açıklamalardan sonra sergilerin açılışlarını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Sergi stantlarını tek tek gezerek projeler hakkında öğretmen ve öğrencilerle sohbet edip bilgi aldıktan sonra, projelerin hazırlanmasında, sergilenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.