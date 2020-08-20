İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuğgeneral Şan'dan Başkan Aksun'a ziyaret

59’ncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı görevine Atanan Tuğgeneral Özdemir Şan, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’u makamında ziyaret etti.

59'ncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı görevine Atanan Tuğgeneral Özdemir Şan, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret etti.


Başkan Aksun, 59'ncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan'a nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.


Başkan Aksun günün anısına Tuğgeneral Şan'a Erzincan'a özgü el işlemeli bakır hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.