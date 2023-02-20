Tüketici güven endeksi 82,5 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye, şubat ayı tüketici güven endeksine açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında arttı. Ocak ayında 79,1 olan endeks, şubat ayında 82,5 oldu.

Deprem öncesi durumu

Tüketici eğilim anketi verilerinin önemli bir kısmı 6 Şubat 2023'ten önce derlendiği için sonuçlar büyük ölçüde deprem öncesi durumu yansıttığı belirtildi.