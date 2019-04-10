TÜMBİFED Yönetim Kurul Toplantısını yaptı

Birçok akademisyen, iş adamı, gazeteci ve yorumcunun katıldığı toplantıda ülke sorunlarına yönelik çözüm stratejileri değerlendirildi.

Açılış konuşmasının ardından TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge, TÜMBİFED olarak 50 bin ağaçlık bir “TÜMBİFED Hatıra Ormanı” yapacaklarını, ilk etapta 10 bin ağaç için çalışmaların başladığını anlattı. Bu orman için tüm misafirlerin de katılımda bulunmaları için davette bulunan Bilge, özellikle Federasyon içerisinde bulunan, birçok akademisyen ve üyelerden oluşan komisyonların Türkiye ve dünya adına önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Bilge, bir sivil toplum kuruluşu olarak ülke adına önemli projeler yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Toplantıda TÜMBİFED'i oluşturan komisyonların başkanları yapılacak çalışmalarla ilgili sunumlar yaptı. Ülkemizin sorunlarına yönelik çözüm üretebilmek için yapılan çalışmalar büyük ilgi gördü.

Deprem konusunda çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, olası bir İstanbul depreminin riskleri ve Türkiye'nin fay hatları konusunda yaptığı sunumda; depremin yıkıcı etkileri gelmeden önce gerekli önlemlerin ve deprem risklerinin konuşulması konusunda Deprem ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu öncülüğünde bir Deprem Zirvesi'nin yapılması gerektiğini ifade etti.

Spor Komisyonu Başkanı, Spor Yazarı ve TRT Spor Yorumcusu Hayri Ülgen'de yeni neslin daha iyi şartlarda özellikle spor konusunda çalışma yapabilmeleri ve gerekli eğitimi alabilmeleri için spor akademilerine odaklanılması gerektiğini vurguladı. Bu konu adına spor ve insan temalı bir zirve düzenleneceğini belirtti.

Çevre Komisyonu Başkanı Aynur Acar ise Türkiye'nin ve dünyanın büyük bir sorunu haline gelen küresel ısınmanın başlıca nedenlerinden biri olan atık sorunun nedenleri ve çözüm önerilerini açıkladı. Bu konu hakkında geliştirilen Sıfır Atık Projesi'yle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Sıfır atık projesinin uygulanmasıyla çevresel olarak birçok sorunun önüne geçilebileceğini belirten Acar, ilk adımın bilinçlendirme olması gerektiğini belirtti.

Gastronomi Komisyonu Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi İlkay Gök, çok derin bir tarihe ve zengin bir kültüre sahip olan Türk mutfağının tekrar gündeme gelmesi ve tüm dünyaya anlatılması konusunda yapılacak olan çalışmalarından bahsetti.

33 komisyonu bünyesinde barındıran TÜMBİFED, çalışmalarına tüm hızıyla devam edeceğini ve bir sivil toplum kuruluşu olarak ülke ve toplum sorunlarına yönelik projeleriyle katkı sağlayacağını ifade etti.