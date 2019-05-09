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Tünele giren yaban keçileri trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Erzincan’da tünele giren yaban keçileri trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Erzincan'da tünele giren yaban keçileri trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.


Sansa Deresi mevkiinde bulunan tünele 4 yaban keçisi girdi. Sivas istikametinden gelen Erzurum yönüne seyir halindeki Doğu Ekspresi makinisti tüneldeki yaban keçilerini fark etti. Makinistin treninin hızını azaltması üzerine yaban keçileri son anda ezilmekten kurtuldu. Trenin önünde kaçışan yaban keçileri tünelden çıkarak arazide gözden kayboldu.


Yaban keçilerinin tüneldeki maceraları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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