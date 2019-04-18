Turizm Haftasında yüzlerce fidan toprakla buluştu

Erzincan'da Turizm Haftası kutlamaları devam ediyor. Kutlamalar çerçevesinde Ergan Dağında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Orman İşletme İl Müdürlüğünün organizasyonu ile Turizm Haftası Hatıra ormanına fidan dikimi gerçekleştirildi. Fidan dikim etkinliğine Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Fidan dikim etkinliği dolayısıyla Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb yaptığı açıklamada, "Turizm etkinlikleri kapsamında Ergan Dağı Kış Sporları Gelişim Bölgesinde Erzincan Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde 500 fidanımızı Ergan Dağımızda toprakla buluşturduk. Güzel eğlenceli bir etkinlik oldu. Katılımlarından dolayı tüm ağaç sever dostlara teşekkür ediyorum" dedi.

Erzincan Orman İşletme İl Müdürü Tekin Işık ise, "Ergan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde, Turizm Haftasında Turizm Hatıra Ormanının kurmanın ve bu haftayı ölümsüzleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada 500 fidanı toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Bu fidan dikiminde özellikle öğrencilerimizle beraber dikerek bizim hedef kitlemiz olan öğrencilerimize fidan dikim alışkanlığı, çevre sevgisi, orman sevgisini aşılamaya çalıştık." diye konuştu.

Yapılan ağaç dikim töreninin ardından yapılan doğa yürüyüşüyle program son buldu.