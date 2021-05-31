Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı uygulamaya geçiyor

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin düzenlediği çevrim içi programda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu Türk Dünyasının 71 üniversite rektörü, Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi'nin iş birliği protokolü için bir araya geldi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin düzenlediği çevrim içi programla bir araya gelen Türk dünyasından 71 üniversitenin rektörü; Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi kapsamında planlanan faaliyetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için iş birliği protokolü imzaladı.

Ev sahibi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, açılış konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘aile meclisi' ifadesini vurgulayarak, Türk dünyası üniversiteleri rektörlerinin büyük bir ailenin değerli fertleri olduğunu, düzenlenen çevrim içi toplantı ile Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi'nin hayata geçirilmesi için aile fertlerinin görüşlerini almayı planladıklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, “Bölünmüşlüklere rağmen, toprak anlamında bütünleşme olmasa bile, aynılıkları ve benzerlikleri olan Türkler'in eğitim, kültür, tarih, ekonomi gibi alanlarda ortak paydada hareket etmeleri çok önemlidir. Bu anlamda romantik bir düşünceye sahip olmadan ortak paydada hareket edebilme kapasitesinin geliştirilmesi için dil, tarih, eğitim ve ekonomi alanlarında köprülerin kurulması şarttır. İsmail Gaspıralı'nın dilde, işte, fikirde birlik düsturu bu noktada çok önemlidir.

Bunların yanı sıra Türk dünyasındaki güçlü bir ilişkinin 21. yüz yıldaki tüm siyasal dengeleri etkileyeceği de aşikârdır. Türk dünyasında ortak paydada hareket edebilme kabiliyetinin gelişmesine katkı sağlamak için Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı proje fikri ortaya çıkmıştır.” dedi.

İş birliği protokolü imza törenine katılan rektörler, projeye tüm imkânlarıyla destek vereceklerini, planlanan işlerin gerçekleştirilmesi için üniversitelerinde hemen harekete geçileceğini ifade ettiler. Toplantının rektörler düzeyinde en geniş katılımla düzenlenen protokol imza töreni olduğuna dikkat çeken rektörler, ‘bir üniversiteden ötesi' sözünü slogan olarak belirleyen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin Türk dünyasının geliştirilmesi konusunda lokomotif olmaya devam ettiği belirtti.

Toplantıya katılan proje koordinatörleri tarafından proje kapsamında dijital Türk dünyası vatandaşlığı dersi verileceği, öğrencilere Türk dünyası vatandaşlığı pasaportu imkanı ve halka yönelik etkinliklerin yapılacağı ve Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Sempozyumu'nun yapılacağının duyurusu yapıldı. Bu kapsamda Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi'nin ortağı olan üniversitelerin yöneticileri ve temsilcileri, 2021 Ekim ayında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde düzenlenecek olan Sempozyuma katılarak, projeyle ilgili toplantılar yapabilecek.