Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Aktürk'e ziyaret

Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Erzincan Baro Başkanı Av. Adem Aktürk'ü ziyaret etti.

Erzurum Barosu Başkanı Av. Talat Göğebakan, Bayburt Barosu Başkanı Av. Serkan Pekmezci, Gümüşhane Barosu Başkanı Av. Metin Aslan, Elazığ Barosu Başkanı Av. Mustafa Yentür ve Ardahan Barosu Başkanı Av. Murat Yolcu, Feyzioğlu'na eşlik etti.

Ziyarette Erzincan Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu Üyeleri ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Delegeleri hazır bulundu.

Ardından Feyzioğlu ve Aktürk Erzincan Valisi Mehmet Makas'ı, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk'ü, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş'ı ziyaret etti.

Daha sonra stajlarını başarıyla tamamlayan avukat; Aynur Gürkcü, Nur Özyiğit ve Mücahit Karahan'ın avukatlık yemin töreni icra edilerek avukatlık ruhsatnameleri takdim edilerek avukatlara sağlık, mutluluk, huzur, başarı ve bol kazançlı bir hayat dileklerinde bulunuldu.

Ruhsat törenlerinin akabinde bir konuşma yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, avukatlara Türkiye Barolar Birliği'nin faaliyetleri, güncel konular ile avukatlık mesleği/sorunları ve yargı alanındaki güncel gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Feyzioğlu, daha sonra Erzincan Barosu Başkanlık makamında basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erzincan Baro Başkanı Aktürk ise açıklamasında “Nazik ziyaretleri ve çözüme kavuşturma yolunda önemli adımlar attığımız baromuz hizmet binası eksikleri, lokal, kütüphane, avukat çalışma odaları için yeni alınacak ofisler başta olmak üzere bir çok konu açısından da yararlı olan görüşmelerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.