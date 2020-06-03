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Türkiye'de 12 aylık ortalamalara göre en yüksek fiyat artışı “Bayburt, Erzincan, Erzurum” bölgesinde gerçekleşti

Türkiye’de 12 aylık ortalamalara göre en yüksek fiyat artışı “Bayburt, Erzincan, Erzurum” bölgesinde gerçekleşti.

Türkiye'de 12 aylık ortalamalara göre en yüksek fiyat artışı “Bayburt, Erzincan, Erzurum” bölgesinde gerçekleşti.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 1,72 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt"te oldu.12 aylık ortalamalara göre de en yüksek artış yüzde 13,63 ile "Bayburt, Erzincan, Erzurum”da gerçekleşti.


Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 12,50 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde gözlenirken, bunu yüzde 12,38 ile "İzmir", "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 9,55 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" bölgesinde gerçekleşti.

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