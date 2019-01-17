Türkiye'nin temiz şebeke suyu kullanan şehirlerinden biri Erzincan

Erzincan Belediyesi 235 Milyon TL'lik bir yatırımla içme Suyu Şebekesi'ni yenileyince Erzincan içme suyunu en temiz ve en ucuz kullanan belediyelerden biri haline geldi.

Erzincan Belediyesi tarafından 4 yılda, İçme Suyu Şebeke Yenileme Projesi kapsamında 300 km içme suyu şebekesi yenilendi, 44 bin abone bağlantısı ve scada sistemi kurulumu yapıldı, 4 adet yeni içme suyu deposu, 6 gruplu terfi merkezi, 5 adet yeni içme suyu kuyusu inşa edildi ve Cansuyu Projesi 2018 yılı içinde bitirildi. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte sağlıklı bir içme suyu vatandaşa sunuldu.

Erzincan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Halkımızın da yakından bildiği üzere birinci sınıf kalitede ve ideal özellikte içme suyu hizmete sunulmaktadır. 2018 yılında sürekli şehrin çeşitli noktalarından alınan numunelerle suyun fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizleri Halk Sağlığı Müdürlüğünce ve Hıfzısıhha Enstitüsü Bölge Müdürlüğü tarafınca ayrı ayrı analizleri yapılmakta ve tüketim açısından uygun olduğu raporlarla birlikte Erzincan Belediyesi'ne bildirilmektedir. " denildi

Konuyla ilgili açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “2006 yılından 2014 yılına kadar %30'u yapılabilmiş bir proje Cansuyu projesi. 2014 yılında çalışmalara hız vererek geri kalan %70'lik kısmı 3,5 yılda hemşehrilerimizin hizmetine sunduk, kayıp kaçak oranını sıfıra indirdik.

2019'da da Sulara Zam Yok

Kayıp kaçak oranını %50 nin üzerinden sıfıra yakına indirdik. Bundan dolayı da 2 yıldır sulara zam yapmıyoruz ve bu sene de sulara zam gelmeyecek.

Türkiye'nin en temiz en ucuz sularından biri de Erzincan'da

Ayrıca kaçak olmayışının bir anlamı daha var ki; su hattına dolaylı yollardan hiçbir madde karışmıyor. Bu da şunu gösteriyor, su kaynağından çıktığı gibi tertemiz bir şekilde vatandaşa ulaşıyor.

Türkiye'nin en temiz en ucuz sularından biride Erzincan'da. Vatandaşımızın hiçbir kuşkusu olmasın hazır sulara boşuna para vermesin. Doğu Anadolu'nun en düzenli en güzel şehri olan Erzincan'da, Munzur Dağı'nın Keşiş Dağı'nın eteklerinde olan Erzincan'da su çeşmeden içilmiyor denmesi hepimizi üzer. Rabbim'e şükürler olsun bu projeyi alnımızın akıyla bitirdik ve çeşmelere kaynağından olduğu gibi tertemiz suları getirdik. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.