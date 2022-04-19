Türkiye'nin 'yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri' raporunda Erzincan 46'ncı sırada yer aldı

Türkiye'nin 81 ilini ‘yaşamak ve çalışmak' kriterlerinin göz önüne alarak değerlendirildiği sıralamada Erzincan listenin 46'ncı sırasında yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti nüfusu 2022 TÜİK verilerine göre 84 milyon 680 bin kişi olarak açıklandı. Avrupa kıtası ile Asya'yı birleştiren bölgesinin stratejik bir gücü olarak dünyada kabul edilen Türkiye 81 il ve 922 ilçeye sahip. ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, Türkiye Cumhuriyeti'nin en yaşanabilir kentlerini belirledi. 94 başlıkta hazırlanan raporda Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri listesi ortaya çıktı. "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" sıralamasında Erzincan listenin 46'ncı sırasında yer aldı.

Listede Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan illerden Elazığ 19, Malatya 28, Erzurum 39, Tunceli 58, Bingöl 69, Kars 62, Van 72, Ardahan 74, Iğdır 75, Ağrı 76, Bitlis 77, Hakkari 79, Muş 81 sırada yer aldı.