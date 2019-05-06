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Turnaçayırı Barajı yapımı ile ilgili olarak bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Turnaçayırı Barajı yapımı ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Erzincan'ın Çayırlı İlçesi, Turnaçayırı Köyü Mevkiinde yapılması planlanan Turnaçayırı Barajına ait malzeme ocakları, kırma-eleme-yıkama tesisi ve hazır beton santrali projesi ile ilgili çevresel etki değerlendirme süreci başlatıldı. Projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince Harmantepe Köy Kahvesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Konu hakkında bilgi veren Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir "Turnaçayırı Barajı tamamlanmak üzere olup proje kapsamındaki ocaklar, kırma-eleme-yıkama tesisi ve hazır beton santrali sulama sisteminin yapımında kullanılacaktır. Proje ile Çayırlı ve Tercan İlçelerindeki tarım alanlarının cazibeli sulama ile sulanması amaçlanmaktadır." dedi.

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