İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Turnaçayırı Barajında doluluk oranı yüzde yüze ulaştı

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde yapımı tamamlanan Turnaçayırı Barajında doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yapımı tamamlanan Turnaçayırı Barajında doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.


DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Erzincan Turnaçayırı Barajında yağan yağmurlarla birlikte su doluluk oranının yüzde yüze ulaştığını kaydetti.


Yavuz, “Erzincan'ımızın 149 bin dekar tarım arazisini suyla buluşturup, yıllık 19.3 milyon metre küp içme suyu teminini sağlayacak olan Turnaçayırı Barajı 49 milyon 700 bin metre küp su depolama seviyesine yani yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.