Tuygun: "Birlik ve Beraberliğin Olduğu Yerde Başarı da Olur, Hizmette"

Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuygun, 2019 Yılı ilk meclis toplantısında yaptığı açıklama da beş yıldır meclis üyeleri ile birlikte Erzincan genelinde her alanda önemli yatırım ve projelere imza attıklarını belirterek; “Birlik ve beraberliğin olduğu yerde başarı da olur, hizmette olur” dedi

Erzincan İl Genel Meclisi 2019 yılı Ocak Ayı meclis toplantıları başladı, İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında beş gün sürecek toplantıların açılış konuşmasını yapan Tuygun, öncelikle 2019 yılının Erzincan ve Erzincan halkına sağlık ve huzur getirmesini dileyerek; “Beş yıldır çok kıymetli il genel meclis üyelerimizle birlikte güzel işler yaptık. Erzincan'ın tarihi dokusundan, kültürüne, sanattan altyapıya, spordan eğitime, her alanda yatırım yapan bir kuruluşun merkez ve ilçelerimizin meclis üyeleriyle birlikte bir seçim arifesine daha girmiş bulunuyoruz. Birlik ve beraberliğin olduğu yerde başarı da olur, hizmette olur” dedi

Tuygun açıklamasında ayrıca; “Bugün bölgenin en iyi araç parkına sahip kurumumuz ekonomik özgürlüğü ile diğer özel idarelere göre önemli işler başarabilen, kaynakları yeterli bir yapıya sahip. Bizim bu işleri yapmamızda uzun yıllar Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yapmış, başbakanlık yapmış, meclis başkanlığı yapan kıymetli büyüğümüzün, katkısını göz ardı edemeyiz. Değerli büyüğümüzün siyasi kimliği ne olursa olsun, meclisimizdeki siyasi fikirleri farklı meclis üyelerimiz, o kimliği görmeden tüm doğru ve güzel olan yatırımlara yüzde yüz destek çıkmıştır. Onun için buradaki AK Parti, CHP ve MHP gurubuna çok teşekkür ediyorum. Bugün Erzincan merkezde başta olmak üzere köylerimizin altyapılarının yüzde 90'ın tamamlanmış, üst yapıları, sıcak asfalt ve köy içi kilit parkesi ve çevre düzenlemeleri de bitmiştir. Burası işin reklam boyutunu yapmayan ama şehrin mutfağı durumunda olan bir yer. Tarihi yapılardan, arkeolojik çalışmalara kadar, sportif faaliyetlerden eğitim ve sağlık alanı olmak üzere her alanda yatırım yapan bir kuruluş olarak hedef büyüttüğümüzü, yapılacak seçim sonrasında burada görev yapmaya devam edecek arkadaşlarla daha güzel işlere imza atağımızı söyleyerek, siyasi partilerimizin yöneticilerinin de bunu göz ardı etmemesi gerektiğini düşünüyorum” diyerek 2019 yılının ilk meclis toplantısının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.