TYB Erzincan Şubesinin Genel Kurul Toplantısı yapıldı

TYB Erzincan Şubesinin toplantısı Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi No: 57 adresinde üyelerin katılımı ile gerçekleşti. Divan seçimi ile başlayan Genel Kurul toplantısında Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir, yaklaşık 1 yıl önceki genel kurul toplantısından bu yana yapılan çalışmaları içeren faaliyet raporunu okudu. Ardından denetim kurulu raporu Mahmut Abdullah Arslan tarafından üyelere sunuldu.

Yönetim ve denetim kurulu raporlarının ibra edilmesinin ardından seçimlere geçildi. Üyelerden adaylık teklifleri alındı. Üyelerin kullandıkları oyların ardından Yönetim Kurulu Üyeliklerine Halil İbrahim Özdemir, Lütfi Şimşek, Şeref İşleyen, İhsan Ünlü, ve Mehmet Akif Ayvaz getirildi.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan üyeler Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesinin kuruluşundan bu yana yüksek bir performans sergileyerek çok sayıda faaliyete imza attığını, Geçtiğimiz dönemdeki faaliyetleri sebebiyle Yönetim kuruluna teşekkür ettiler. Yönetim Kurulunun yeni dönemde de aynı şekilde çalışmalarını aksatmadan sürdürmesini arzuladıklarını belirten üyeler Yönetim Kurulu üyelerine başarılar dilediler.

Daha sonra yapılan görev taksimatında Başkanlığa Halil İbrahim Özdemir, Başkan yardımcılığına Lütfi Şimşek, Sekreterliğe Şeref İşliyen, Muhasip Üyeliği Mehmet Akif Ayvaz, ve Yönetim Kurulu Üyeliğine İhsan Ünlü getirildi.