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Uğurhan Tunçata Caddesinde yol genişletme çalışmaları tamamlandı

Erzincan’da Uğurhan Tunçata Caddesi’nde gerçekleştirilen yol genişletme çalışmalarının 2.

Erzincan'da Uğurhan Tunçata Caddesi'nde gerçekleştirilen yol genişletme çalışmalarının 2. etap çalışmaları da tamamlandı.


Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, yol genişletme çalışmaları kapsamında Uğurhan Tunçata Caddesinde başlatmış olduğu çalışmaları tamamlayarak caddeyi vatandaşların hizmetine sundu.


Şehrin doğusu ile batısı arasında vatandaşlar için alternatif güzergah oluşturmak ve neticesinde dört yolda ki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yol genişletme çalışmaları programına alınan Uğurhan Tunçata caddesinde 700 metre uzunluğunda bir çalışma yapılarak, cadde13 metre genişliğe çıkartılıp 9100 metrekare alan için 1529 ton asfalt kullanıldı.

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