Ulalarspor'da yeni sezon hazırlığı başladı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2022-2023 sezonunda mücadele edecek olan Erzincan Ulalarspor futbol takımı yeni sezon çalışmalarına Vedat Çimen tesislerinde başladı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Erzincan Ulalarspor 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başladı. Kırmızı Mavili takım çalışmalarını Erzincanspor Vedat Çimen tesislerinde gerçekleştirirken takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi.

“Tek hedef şampiyonluk”

Tecrübeli Teknik Direktör Ümit Öztekin, nezaretinde çalışmalarına başlayan Ulalarspor'da tek hedef şampiyonluk.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Teknik Direktör Ümit Öztekin, “Bu sene iyi bir kadro yapıp iyi bir hedef koyduk, inşallah hedeflediğimiz arzuladığımız şampiyonluğu yakalamak için elimizden geleni yapacağız. Erzincan'a bir 3. Lig takımını kazandırmak istiyoruz. Genç ile tecrübeli arkadaşlardan oluşan bir takım kurgusu oluşturduk. İnşallah iyi bir kamp dönemi geçirdikten sonra sezona iyi başlarız. Erzincanlı taraftarlara güzel bir futbol izlettirmek istiyoruz. Genç oyuncularımız var hem Erzincan sporuna hem de Türk sporuna oyuncular kazandırmak istiyoruz. Ama en büyük hedefimiz bu sene şampiyon olmak. İnşallah onu da başaracağız” dedi.

“Özmen: Şampiyon olarak üst lige çıkmayı hedefliyoruz”

Erzincan Ulalarspor Başkan Yardımcısı Nihat Özmen ise, yaptığı açıklamada, “2022-2023 Sezonu Erzincan'ımıza hayırlı olsun. Geçen sezondan iç transferden 5 tane dış transferde ise şu ana kadar 16 futbolcuyu kadromuza katarak sezona başladık. Dün itibariyle sezonumuz açtık. İyi bir hazırlık dönemi geçirmeyi planlıyoruz. Sakatsız, kazasız bir sezon olur inşallah. Lig takvimi açıklanana kadar çalışmalarımızı burada sürdüreceğiz. Bu sezonda hedefimiz biraz daha yüksek. Teknik ekibimiz ve futbolcularımızla iyi bir sezon geçirmeyi planlıyoruz. İnşallah şampiyon olarak üst lige çıkmayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.