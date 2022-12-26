Ülke genelinde mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla ülke genelinde özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerde eş zamanlı olarak mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik uygulama yapıldı.

10 bin 707 kara, 9 deniz ve 2 hava aracı olmak üzere toplam 10 bin 718 ekip, 136 dedektör köpek ve 39 bin 645 personelin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada, 590 aranan şahıs yakalanırken, 39 kişi gözaltına alındı. 4'ü dilendirmekten olmak üzere toplam 257 kişiye adli işlem yapılırken, 16 çocuk ailesine teslim edildi. 9 şahsa fuhuştan, 119 kişiye dilencilikten, 37 şahsa mal ve hizmet satmak suretiyle rahatsız etmekten, 88 şahsa diğer kabahatlerden olmak üzere toplam 253 kişiye idari işlem uygulandı.

Söz konusu uygulama sonucunda, 121 bin 7 araç kontrol edilirken, 3 bin 106 araca idari para cezası uygulandı. 519 araç trafikten men edildi, 27 aranan araç yakalandı. 12 bin 814 işyeri denetlendi, 48 işyerine adli ve idari işlem yapıldı. Uygulamada, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 705 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 11 adet kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 5 bin 400 paket kaçak sigara, 7 bin 355 litre kaçak içki ele geçirildi.

Uygulama çerçevesinde Erzincan'da, 268 şahıs sorgulanarak, dilencilik yaptığı tespit edilen 12 şahsa 3 bin 324 TL idari para cezası uygulandı.